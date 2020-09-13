  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Tunus'ta İsrail-Bahreyn normalleşmesine tepkiler
Aktüel

Tunus'ta İsrail-Bahreyn normalleşmesine tepkiler

Yeniakit Publisher
2020-09-13 06:44:33 -
Tunus'ta İsrail-Bahreyn normalleşmesine tepkiler

TUNUS (AA) - Tunus'ta siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri, Bahreyn ile İsrail arasında yapılan normalleşme anlaşmasını kınadı.

Parlamentoda Halk Hareketi'nden milletvekili Halid el-Kireyşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bahreyn ile Siyonist oluşum arasında yapılan normalleşme anlaşmasını en sert bir şekilde kınıyoruz ve bunu asil Filistin halkının hakkını gasp olarak kabul ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Tunus'un Kalbi Partisi Sözcüsü Sadık Cebnun, partisinin Filistin halkının haklarının pazarlık unsuru olmadığı ve zaman aşımıyla ortadan kalkmayacağı düşüncesinde olduğunu söyledi.

Cebnun, söz konusu anlaşmaların Filistin halkının haklarını ortadan kaldırmayacağını, Arap dünyasındaki siyasi gelişmeler ne olursa olsun, halkın geleceğini belirleme ve devletini kurma hakkının hiçbir zaman düşmeyeceğini vurguladı.

Demokratik Akım Partisi'nden Munire el-Ayyari ise "Normalleşmeyi desteklemiyoruz, Filistin davasını kayıtsız şartsız ve mutlak surette destekliyoruz" dedi.

Ülkedeki sivil toplum kuruluşlarından Tunus İnsan Haklarını Koruma Birliği de anlaşmayı kınayanlar arasında yer aldı. Örgütün Başkanı Cemal Muslim, Bahreyn'in kararını kınayarak, bunun Filistin davasına tehlikeli yansımaları olacağı konusunda uyardı.

Muslim, Tunus hükümetinden konuya ilişkin aldığı tavır konusunda açıklama yapmasını istedi.

Tunus Gazeteciler Cemiyeti de konu hakkında yaptığı açıklamada gelişmeyi kınadı ve olayı korkakça bir tavır olarak niteledi. Sendika, anlaşmanın Filistin halkına daha fazla zulmetmesi için Siyonizme beyaz bir çek vermek anlamına geldiğini vurguladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Hedef Azerbaycan ile STA imzalamak’
Ekonomi

'Hedef Azerbaycan ile STA imzalamak’

Azerbaycan Meclis Başkanı Gafarova ile görüşen Ticaret Bakanı Pekcan, “Azerbaycan ile ticaret hacmimizi artırmayı amaçlıyoruz. Hedefimiz Aze..
Şok sözler: Söyleyin o yerden bitme Macron'a...
Gündem

Şok sözler: Söyleyin o yerden bitme Macron'a...

Türkiye Haber Merkezi Genel Yayın Yönetmeni Abdurrahman Uzun, Youtube'da yayınladığı bir videoda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cum..
Dilipak’tan canlı yayında bomba açıklamalar
Gündem

Dilipak’tan canlı yayında bomba açıklamalar

CHP yandaşlarının hakimiyetindeki Türkiye Gazeteciler Cemiyetii tarafından ihraç edilen gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak, Mehmet Özmen’i..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı