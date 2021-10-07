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Dünya Tunus’ta İhvan’a tahammül yok
Dünya

Tunus’ta İhvan’a tahammül yok

“Siyasi darbe” ile sarsılan Tunus’ta, Müslüman Kardeşler’in partisi Nahda’ya yakın Zaytuna TV kapatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-07 07:22:00 -
Tunus’ta İhvan’a tahammül yok

 MÜNÜBE YILMAZ 

Cumhurbaşkanı Kays Said’in “siyasi darbe” yaparak tüm yetkileri elinde topladığı Tunus’ta, Müslüman Kardeşler’e (İhvan-ı Müslimin) bir darbe daha vuruldu.

Ülkede İhvan’ın Tunus kolu olan Nahda Partisi’ne yakın Zaytuna TV için kapatma kararı alınırken, TV yetkilileri, polisin stüdyolarına baskın düzenlediğini ve ekipmanlarına el koyduğunu açıkladı.

Tunus'un medya düzenleyici kurum ise, Nahda’ya yakın TV kanalının Cumhurbaşkanı Said’i şiddetle eleştirdiği için kapatıldığını itiraf etti.

 

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