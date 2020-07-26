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Aktüel

Tunus'ta "Hammamet Akşamları" Kovid-19 tedbirleri altında başladı

Yeniakit Publisher
2020-07-26 16:22:11 -
Tunus'ta "Hammamet Akşamları" Kovid-19 tedbirleri altında başladı

HAMMAMET (AA) - Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iptal edilen Uluslararası Hammamet Festivali'nin yerine düzenlenen "Hammamet Akşamları" etkinliği salgın tedbirleri altında başladı.

Ülkenin doğusundaki Hammamet kentinde Uluslararası Kültür Merkezinin düzenlediği "Hammamet Akşamları" etkinliğinin açılışı yapıldı.

Cumhuriyet Bayramı'nın 63. yıl dönümünün de kutlandığı açılış akşamında Tunus Senfoni Orkestrası konser verdi.

Salgınla mücadele önlemleri kapsamında iptal edilen Uluslararası Hammamet Festivali yerine düzenlenen etkinliğe istifa eden Başbakan İlyas el-Fahfah da katıldı.

Sınırlı sayıda izleyici alınan etkinlik öncesinde alan dezenfekte edildi.

Müzikal, koreografi , sinema ve tiyatro performanslarının yer alacağı etkinliğin son gününde müzisyen Lütfi Boşnak'ın da sahne alması bekleniyor.

"Hammamet Akşamları" 22 Ağustos'a kadar devam edecek.



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