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Dünya Tunus'ta feci kaza: 20 araç birbirine girdi
Dünya

Tunus'ta feci kaza: 20 araç birbirine girdi

Tunus'un Hammamet kentinde 20 aracın karıştığı trafik kazası sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-04 21:33:00 -
Tunus'ta feci kaza: 20 araç birbirine girdi

Tunus'un kuzeydoğusundaki Hammamet kentinde etkili olan yoğun sis, zincirleme kazayı beraberinde getirdi.

20 araç birbirine girdi

Sivil Koruma Kurumu Sözcüsü Moez Triaa, Tunus-Hammamet karayolundaki sis nedeniyle 20 aracın birbirine girdiğini, 1 kadının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Triaa, 20 kişinin yaralandığını belirterek çevredeki hastanelere kaldırıldığını aktardı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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