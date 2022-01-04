Tunus'ta feci kaza: 20 araç birbirine girdi
Tunus'un Hammamet kentinde 20 aracın karıştığı trafik kazası sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi de yaralandı.
Tunus'un kuzeydoğusundaki Hammamet kentinde etkili olan yoğun sis, zincirleme kazayı beraberinde getirdi.
20 araç birbirine girdi
Sivil Koruma Kurumu Sözcüsü Moez Triaa, Tunus-Hammamet karayolundaki sis nedeniyle 20 aracın birbirine girdiğini, 1 kadının hayatını kaybettiğini açıkladı.
Triaa, 20 kişinin yaralandığını belirterek çevredeki hastanelere kaldırıldığını aktardı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.