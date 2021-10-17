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Dünya Tunus'ta eski bakan gözaltına alındı
Dünya

Tunus'ta eski bakan gözaltına alındı

Tunus'ta iş adamı, milletvekili ve eski İnsan Hakları, Sivil Toplum ile Anayasal Kurumlar Arası İlişkiler Bakanı Mehdi bin Garbiyye'nin, kara para aklama şüphesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-17 23:48:00 -
Tunus'ta eski bakan gözaltına alındı

Tunus'ta iş adamı, milletvekili ve eski İnsan Hakları, Sivil Toplum ile Anayasal Kurumlar Arası İlişkiler Bakanı Mehdi bin Garbiyye'nin, kara para aklama şüphesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

Başkent Tunus'taki İlk Derece Mahkemesi İletişim Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ekonomik ve Mali Yargı Birimi Savcılığı, Bin Garbiyye'nin vergi suçları ve kara para aklama şüphesiyle gözaltına alınmasına karar verdi.

Bin Garbiyye gözaltına alınırken, jandarmaya bağlı Ekonomik ve Mali Suçlarla Mücadele Merkez Birimi olayı araştırmak üzere görevlendirildi.

Bin Garbiyye'nin avukatı konuya ilişkin açıklama yapmadı.

Tunus'taki CA Bizerte Futbol Kulübünün de başkanı olan Bin Garbiyye'nin, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz'da Meclisin çalışmalarını dondurmasıyla, diğer milletvekilleri gibi meclis üyeliği dondurulmuştu.

Yasama ve yürütme yetkilerini devraldı

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz'da Meclis'in çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinden sonra 22 Eylül'de yetkilerini genişleten yeni kararnameler yayımladı.

Yeni kararnamelerle Cumhurbaşkanı'nın yasama ve yürütme yetkisine yönelik olağanüstü düzenlemeler yapıldı ve yasa tekliflerinin anayasaya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon feshedildi.

Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini genişleten kararnameler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Tunus Cumhurbaşkanı'na Bakanlar Kurulunun görüşünü aldıktan sonra cumhurbaşkanlığı kararlarıyla "yasama metinleri" çıkarma yetkisi verildi.

Kararname uyarınca, Bakanlar Kurulu artık Meclise değil Cumhurbaşkanı'na karşı sorumlu oldu. Cumhurbaşkanı, başbakanı atayabiliyor, kabine üyelerini, hükümetin siyasetini ve kararlarını belirleyebiliyor.

Tunus’ta Başbakan Necla Buden Ramazan tarafından 11 Ekim’de oluşturulan yeni hükümet, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılan yemin töreninin ardından göreve başladı.

 

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