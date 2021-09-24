  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Tunus’ta darbeci Said yetkilerini genişletti
Dünya

Tunus’ta darbeci Said yetkilerini genişletti

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, yasa tekliflerinin Anayasa’ya uygunluğunu denetleyen geçici komisyonu feshedip, yeni bir kararname yayımlayarak yasama yetkisini kendisine devretti.

Yeniakit Publisher
2021-09-24 20:29:00 -
Tunus’ta darbeci Said yetkilerini genişletti

Tunus Cumhurbaşkanlığı, Kays Said’in 25 Temmuz’da Meclisin çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinden sonra yetkilerini genişleten kararname yayımladı. Yeni kararnameyle yasama ve yürütme yetkisine yönelik olağanüstü düzenlemeler yapıldı ve yasa tekliflerinin Anayasa’ya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon feshedilip bu yetkiyi de üzerine aldı.

Bu arada İşçi Partisi, Said’in “darbe operasyonunu” yasama ve yürütmedeki yetkilerini genişleterek tamamladığını belirterek, “otoriter, mutlak ve tek adam yönetimi kuran bir yaklaşıma karşı durduğunu” vurguladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay