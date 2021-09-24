Tunus’ta darbeci Said yetkilerini genişletti

Tunus Cumhurbaşkanlığı, Kays Said’in 25 Temmuz’da Meclisin çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinden sonra yetkilerini genişleten kararname yayımladı. Yeni kararnameyle yasama ve yürütme yetkisine yönelik olağanüstü düzenlemeler yapıldı ve yasa tekliflerinin Anayasa’ya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon feshedilip bu yetkiyi de üzerine aldı.



Bu arada İşçi Partisi, Said’in “darbe operasyonunu” yasama ve yürütmedeki yetkilerini genişleterek tamamladığını belirterek, “otoriter, mutlak ve tek adam yönetimi kuran bir yaklaşıma karşı durduğunu” vurguladı.