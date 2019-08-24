0553 313 94 23

Tunus'ta cumhurbaşkanı adayı Karvi'nin serbest bırakılması çağrısı

Tunus'un Kalbi Partisi, gözaltına alınan genel başkanları ve medya patronu Nebil el-Karvi'nin serbest bırakılması için hakim ve avukatlara çağrı yaptı

24 Ağustos 2019 Cumartesi 19:33
Tunus'ta cumhurbaşkanı adayı Karvi'nin serbest bırakılması çağrısı

TUNUS (AA) - Tunus'ta dün gözaltına alınan cumhurbaşkanı adaylarından Tunus'un Kalbi Partisi Genel Başkanı Nebil el-Karvi'nin serbest bırakılması istendi.

Tunus'un Kalbi Partisi, aynı zamanda medya patronu olan Karvi'nin gözaltına alınmasıyla ilgili başkent Tunus'taki parti binasında basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan parti yetkililerinden Iyad el-Lumi, Nebil el-Karvi'nin siyasi sebeplerden dolayı gözaltına alındığını belirterek, Tunuslu hakim ve avukatları, yargı erkini etkisiz hale getirme çalışmalarına karşı koymaya çağırdı.

Karvi'nin, kamuoyu yoklamalarında ön sırada yer almasının ardından gözaltına alındığını öne süren Lumi, Başbakan Yusuf eş-Şahid'in Karvi'yi seçimde saf dışı bırakmak istediğini savundu.

Devlet içinde Tunusluları korkutmak ve yönetimi çökertmek isteyen bir çete olduğunu iddia eden Iyad el-Lumi, partisinin, 2 Eylül'de başlaması planlanan seçim kampanyasını iptal etmeyeceğini dile getirdi.

Partinin genel sekreteri Semira eş-Şivvaşi ise Karvi'nin gözaltına alınmasıyla, yoksulluk ve açlığa karşı verdikleri mücadelenin, tehdit altındaki demokrasiyi kurtarma mücadelesine dönüştüğünü ifade etti.

Nebil el-Karvi'nin "kaçırılır gibi" gözaltına alındığını belirten Şivvaşi, gözaltına alınmasından bu yana ailesinin kendisinden haber alamadığını dile getirdi.

Karvi, dün ülkenin kuzeyindeki Bace kentinden başkent Tunus'a dönüşü sırasında gözaltına alınmıştı.

Savcılık, 8 Temmuz'da medya patronu Karvi ile kardeşi Gazi Karvi hakkında "kara para aklama" iddiasıyla mal varlığının dondurulması ve seyahat yasağı getirilmesi kararı almıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 19:33
  1. Nebil el-Karvi
  2. Tunus

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan'dan İmamoğlu'na tepki: İstanbul'u sel bastı, beyefendi tatilden gelmiyor
    1. Erdoğan'dan İmamoğlu'na tepki:..
    2. ‘Derin Akıntı’ sergisi Heybeliada..
    3. Vali Akbıyık, yaralanan emniyet müdür..
    4. Eşini ve kızını öldürdü
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “İstanbul’u sel..
    6. Antalya'da "Tropikal Meyve Hasat..
    7. Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı..
    8. Samsun'da eşi ve kızını öldüren zanlı..
    9. Anne Hacire Akar’dan tüm annelere ve..
    10. GÜNCELLEME - Kütahya'da orman yangını
    11. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    12. Trabzonspor, Yeni Malatyaspor maçı..
    13. Mersin'de aracıyla manevra yapan amca..
    14. 9. Transanatolia Rally Raid
    15. MSB: "Hakkâri Çukurca bölgesinde 24..
    16. GÜNCELLEME - Uşak'ta orman yangını
    17. Sivas'ta otomobil bariyerlere ok gibi..
    18. Emine Bulut cinayeti
    19. Idyros Antik Kenti'nde yangın korkuttu
    20. İstanbul Bağcılar’da yıkılma tehlikesi..
    21. Aracın camını kırıp cüzdanları çaldı
    22. Diego Laxalt transferinde flaş gelişme!
    23. HDP'li belediye meclis üyesi bu..
    24. Petrol ve Gaz Havzası’nda üretim rekor..
    25. 5 gollü maçta kazanan Chelsea oldu!
    26. Almanya'da artan ırkçılık protesto..
    27. Cani koca doğum yapan eşini hastane..
    28. HDP belediye meclis üyesi partisinden..
    29. Shakhtar Donetsk'ten Antalyaspor'a..
    30. ABD'de elektronik sigaranın yol açtığı..
    Oktay Vural'dan çok konuşulacak sözler: Bunlar gerçek olabilir mi?
    Oktay Vural'dan çok konuşulacak sözler: Bunlar gerçek olabilir mi?
    İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
    İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
    Eski istihbarat başkanından dikkat çeken sözler: Türk Ordusu ikiye ayrılacak
    Eski istihbarat başkanından dikkat çeken sözler: Türk Ordusu ikiye ayrılacak
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek açıklama: Sizin şerefinize ne oldu?
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek açıklama: Sizin şerefinize ne oldu?
    Meclis resmen kabul etti! İşte o ülkenin Ay Yıldızlı yeni bayrağı
    Meclis resmen kabul etti! İşte o ülkenin Ay Yıldızlı yeni bayrağı

    Günün Karikatürü

    25 Ağustos 2019
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!