  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Tunus'ta çok sayıda kişi, Ras Cedir Sınır Kapısı'nı trafiğe kapattı
Aktüel

Tunus'ta çok sayıda kişi, Ras Cedir Sınır Kapısı'nı trafiğe kapattı

Yeniakit Publisher
2020-09-13 00:29:23 -
Tunus'ta çok sayıda kişi, Ras Cedir Sınır Kapısı'nı trafiğe kapattı

BEN GARDANE (AA) - Tunus'un Libya sınırındaki Bin Girdan kentinde çok sayıda kişi, iki ülke arasındaki ticaretin küçük esnafı da kapsayacak şekilde genişletilmesi talebiyle Ras Cedir Sınır Kapısı'nı trafiğe kapatarak tır giriş çıkışına engel oldu.

Sınır Kapısı'na 10 kilometre uzaklıktaki Eş-Şuşa bölgesi yakınlarında 4 günden bu yana oturma eylemi yapan onlarca Tunuslu, tırların sınırdan geçişine izin vermedi.

Bin Girdan Belediye Başkanı El-Fethi Ab'ab, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunus ve Libya yönetimlerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kapatılan sınır kapısında ticaretin yeniden başlaması için istisnai tedbirler aldığını belirtti.

Bu bağlamda Tunus ve Libya'ya ait tırların sınır yakınındaki bir noktada toplanarak mal nakli gerçekleştirdiğini dile getiren Ab'ab, ticaretle uğraşan küçük esnafın bu imkandan yararlanamadığını kaydetti.

Oturma eylemini organize edenlerden Cemal en-Nasıri ise Ras Cedir Sınır Kapısı'nın herkese açılmasını istediklerini söyledi.

Nasıri, Tunus ve Libya yönetimlerinden, Kovid-19'dan büyük oranda etkilenen ve işlerini kaybeden küçük esnafın da faydalanması için bir sağlık protokolü imzalamalarını istediklerini dile getirdi.

Resmi rakamlara göre, Ben Girdan kentinde yaşayanların yüzde 70'i sınır ticaretiyle yaşamlarını idame ettiriyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yine Netflix, yine ahlaksızlık! Atiye'de rezalet üstü iğrençlik
Medya

Yine Netflix, yine ahlaksızlık! Atiye'de rezalet üstü iğrençlik

Ahlaksız yayınların yapımcısı Netflix'te yayınlanan Atiye dizisinin 2. sezonunun ilk bölümünde yine rezalet üstü iğrençliklere imza atıldı. ..
Bahreyn'in İsrail ile normalleşme anlaşması tepkilere neden oldu
Dünya

Bahreyn'in İsrail ile normalleşme anlaşması tepkilere neden oldu

Bahreyn'in, ABD'nin gözetiminde İsrail ile diplomatik ilişkiler kurulması için anlaşmaya varıldığını açıklaması tepkilere neden oldu...
Çarpıcı Doğu Akdeniz açıklaması: Çatışma çıkarsa...
Gündem

Çarpıcı Doğu Akdeniz açıklaması: Çatışma çıkarsa...

Emekli Büyükelçi Uluç Özülker, Doğu Akdeniz ile ilgili yaptığı açıklamada, Yunanistan’la çatışma ihtimalinin de çözüme ulaşma ihtimalinin de..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı