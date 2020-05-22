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Tunus ve Moritanya Cumhurbaşkanları Mağrip Arap Birliğini etkinleştirmekte hemfikir

Yeniakit Publisher
2020-05-22 09:42:04 -
Tunus ve Moritanya Cumhurbaşkanları Mağrip Arap Birliğini etkinleştirmekte hemfikir

TUNUS (AA) - Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Vild el-Gazvani, Mağrip Arap Birliğini (MAB) canlandırmanın yeni yollarını araştırmaya karar verdi.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Said, Moritanyalı mevkidaşı Gazvani ile telefonda görüştü.

Görüşmede, MAB'ın etkinleştirilmesi ve iki ülkenin halkları arasındaki kardeşlik ilişkilerinin güçlendirilmesi konusu ele alındı.

Said ve Gazvani, MAB fikrini, yeni bir gelecek inşa etmek isteyen gençlerin beklentileri seviyesine yükseltmenin yeni yolları üzerinde düşünülmesi gerektiği konusunda hemfikir olduklarını belirtti.

Cezayir, Fas, Libya, Moritanya ve Tunus'un üye olduğu Mağrip Arap Birliği, 17 Şubat 1989'da Fas'ın Marakeş kentinde kurulmuştu. Ancak Birlik uzun süredir etkin faaliyet göstermiyor.

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