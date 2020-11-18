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Aktüel Tunus ve Cezayir'de Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı
Aktüel

Tunus ve Cezayir'de Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı

Yeniakit Publisher
2020-11-18 01:16:57 -
Tunus ve Cezayir'de Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 28, Cezayir'de 18 kişi hayatını kaybetti.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 kaynaklı 28 kişinin hayatını kaybettiği, 1319 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamaya göre, ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 445'e yükselirken hasta sayısı da 81 bin 723'e çıktı. İyileşenlerin sayısı ise 56 bin 748'e ulaştı.

- Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 sebebi ile 18 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 1002 yeni vaka tespit edildiğini, 611 kişinin iyileştiğini açıkladı.

Ülkede virüs kaynaklı can kaybı 2 bin 183'e, vaka sayısı ise 68 bin 591'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 45 bin 699'a ulaştı.

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