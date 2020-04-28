Tunus Sağlık Bakanı: "Kovid-19 konusunda en kötü senaryoya hazırlanıyoruz"

TUNUS (AA) - İYAD EN-NABLUSİ - Tunus Sağlık Bakanı Abdullatif el-Mekki, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede ılımlı bir senaryo beklediklerini, ancak kendilerini en kötüsüne hazırladıklarını belirtti.

Tunus'un Kovid-19'la mücadelesini AA muhabirine değerlendiren Bakan Mekki, hastalığın durgunluk dönemine girdiğini, geçen hafta ilk kez denedikleri hızlı testlerin bunu gösterdiğini söyledi.

Hükümetin öngördüğü planların işe yaradığını kaydeden Mekki, Sağlık Bakanlığı gibi birçok bakanlığın bu planları uygulamada önemli rol oynadığını dile getirdi.

Uygulanan önlem, vaka tespiti ve izolasyonların sonuç verdiğini ancak vaka sayılarının azalmasını yanlış yorumlamamak gerektiğini vurgulayan Mekki, salgınla mücadelenin engebeli bir yolda araç kullanmaya benzediğini ve kayma olasılığının bulunduğu söyledi.

Tunuslu Bakan, olumlu sonuçların kalıcı olması için uygulanan stratejiye dikkatle uymaya devam edilmesi gerektiğini ifade etti.

- Karantinanın hafifletilme kararı

Tunus'ta geçen hafta bazı sektörlerin ekonomik faaliyetlerine dönmesi ve karantinanın hafifletilmesi yönünde karar alınmasına ilişkin Bakan Mekki, karantina hafifletilmeye başlandığında da tehlike arz eden sektörlerin kapalı tutulmaya devam edileceğini belirtti.

Şimdiye kadar elde edilen sonucun korunması, aynı zamanda insanların ve ülkenin çıkarlarının göz önüne alınması gerektiğine işaret eden Mekki, "Ülkede genel karantina şartlarının hafifletilmesine 4 Mayıs'tan itibaren başlanacak. Kötüye gidiş gözlemlersek yine sıkı bir karantina haline dönülebilir." dedi.



- "En kötü senaryoya hazırlanıyoruz"

Tunuslu Bakan, Dünya Sağlık Örgütü'nün ülkelere koronavirüsle mücadelenin uzun süreceğini hatırlattığına dikkati çekerek, Çin'in de yeni bir dalgadan korktuğu için bütün kısıtlamaları kaldırmadığını aktardı.

Mekki, "Güvenirliğini korumak ve halkıyla arasındaki güvene yatırım yapmak isteyen her ülke, yüzde 1 ihtimal dahi olsa en kötü senaryo olasılığını değerlendirmelidir. Bu yüzden, ılımlı senaryo beklememize rağmen en kötü senaryoya hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.



- Tıbbi malzeme endişesi

Koronavirüs hastalarıyla ilgilenen sağlık personelinin tıbbi malzeme eksikliği yaşadığına yönelik endişelere ilişkin Mekki, şunları kaydetti:



"Bu korkular ortadan kalktı. Çok sayıda tıbbi malzeme satın aldık. Sürekli gelmeye devam ediyor, artık geriye tıbbi ölçülere uyarak bunları iyi kullanmaktan başka bir şey kalmıyor, ki ürünler heder olmasın."

Bu gibi ürünlerin devlet tekeline alındığını, hükümete ait olan eczaneden alınan ürünlerin kamu ve özel sektöre Bakanlık aracılığıyla dağıtıldığını ifade eden Mekki, devletin koronavirüsle mücadelede kullanılan malzemelerin ticari kazanç aracına dönüşmemesi için çabaladığını ifade etti.

- Sağlık sistemindeki eksiklikler

Bakanlığının Tunus sağlık sisteminin eksiklikleriyle ilgili stratejik konuları ele aldığını aktaran Bakan Mekki, "Bakanlıktaki stratejik dosyaları ele almak için sessizce bazı çalışmalar yürütülüyor. Koronavirüs dalgası atlatıldıktan sonra bunlar dikkatle ele alınacak. Bu kriz devam ederse de onunla yaşayacağız ve ona direneceğiz." diye konuştu.

Kovid-19'un sağlık sektöründeki sıkıntıları gözler önüne serdiğini söyleyen Mekki, sektör için sadece finansman açısından değil, aynı zamanda sağlık hizmeti sunum sistemlerinin ve sağlık kavramlarının geliştirilmesi açısından da gereken adımların atılması gerektiğini belirtti.

- Hastalığa karşı uluslararası yaklaşım

Abdullatif el-Mekki, Kovid-19'la uluslararası mücadeleye ilişkin, "Krizin başında dünya bilincini kaybetti ve aynı insanlığa ait olduğumuzu unuttu. Herkes kendi ulusal durumu ile meşgul oldu ancak sonrasında uyandılar ve temaslar, ilişkiler ve istişareler başladı." değerlendirmesinde bulundu.

Tıbbi malzemelerin, özellikle de laboratuvar malzemelerinin tedarikinde yaşanan kargaşaya rağmen sonunda normale dönüldüğüne işaret eden Mekki, "Bu virüs bir çeşit biyolojik tehdit ve doğal bir virüs. Ancak bize biyolojik ve nükleer silahlar, çevre sorunları gibi tehlikelere karşı neler yapabileceği hakkında bir fikir veriyor. " ifadelerini kullandı.

Tunus'ta bugüne kadar 967 Kovid-19 vakası görülürken, 39 kişi virüse bağlı nedenlerle hayatını kaybetti.



