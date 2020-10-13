  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Tunus Meclisi'nde 18 milletvekilinde Kovid-19 tespit edildi
Aktüel

Tunus Meclisi'nde 18 milletvekilinde Kovid-19 tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-13 19:23:11 -
Tunus Meclisi'nde 18 milletvekilinde Kovid-19 tespit edildi

TUNUS (AA) - Tunus Meclisi'nde şu ana kadar 18 milletvekili, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Meclis'te görev yapan doktor Mahir el-İyadi, basın açıklamasında, şu ana kadar milletvekillerinden 18'inin enfekte olduğunu belirtti.

Virüse yakalanan vekillerden 12'sinin Özgür Anayasa Partisi'nden, 2'sinin de Nahda Hareketi Partisi'nden olduğunu aktaran İyadi, Islah Partisi, Tunus'un Kalbi Partisi, Onur Koalisyonu ve Demokrasi Bloku'ndan birer vekilin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını kaydetti.

Meclis çalışanları arasından da virüse yakalananların bulunduğunu ifade eden İyadi, karantinaya giren 25 çalışandan 14'ünün iyileşerek taburcu edildiğini, 11'inin ise hala karantinada olduğunu söyledi.

Meclis'te çıkan Kovid-19 vakalarının ardından geçen çarşamba günü virüsün kimlere bulaştığını tespit için testler yapılmaya başlanmıştı.

Tunus Sağlık Bakanlığı, virüs nedeniyle 478 kişinin hayatını kaybettiğini, 32 bin 556 kişinin enfekte olduğunu açıklamıştı.

Ülkedeki salgın nedeniyle 8 Ekim'de 4 ilde 15 gün sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Avrupa ülkesi tarafını seçti: Türkiye'ye karşı Yunanistan'ın yanındayız
Dünya

Avrupa ülkesi tarafını seçti: Türkiye'ye karşı Yunanistan'ın yanındayız

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'ye karşı Güney Kıbrıs ve Yunanistan ile dayanışma içerisinde olduklarını duyurdu...
Bomba kulisi paylaştı: Bence muhalefetin adayı...
Siyaset

Bomba kulisi paylaştı: Bence muhalefetin adayı...

Aldığı duyumu köşesine taşıyan gazeteci Abdülkadir Selvi, muhalefetin cumhurbaşkanı adayının DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan olabilec..
Bölgede sıcak anlar! ABD 60 savaş uçağıyla harekete çekti
Dünya

Bölgede sıcak anlar! ABD 60 savaş uçağıyla harekete çekti

Çin merkezli bir düşünce kuruluşu, Amerika Birleşik Devletleri'ne savaş uçaklarının geçen ay Güney Çin Denizi üzerindeki hava hareketliliğiy..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay