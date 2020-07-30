Tunus Meclis Başkanı Gannuşi yeniden güvenoyu aldı

TUNUS (AA) - Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi, Meclis'te yeniden güvenoyu aldı.

Meclis Başkanı İkinci Yardımcısı Tarık el-Fetiti, Gannuşi için yapılan güven oylamasına 217 sandalyeli Meclis'te 133 milletvekilinin katıldığını söyledi.

Yapılan oylamada, sadece 97 milletvekilinin "güvensizlik oyu" verdiğini aktaran Fetiti, Meclis Başkanı'nın görevden alınabilmesi için 109 "güvensizlik oyu" gerektiğini kaydetti.

Meclis'te 54 sandalyesi bulunan Nahda Hareketi ile 19 sandalyesi bulunan Onur Koalisyonu ise oylamaya katılmadı.

Öte yandan oturumun yapıldığı sırada güvenlik güçlerinin Meclis çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alması dikkati çekti.

- Gannuşi'den teşekkür mesajı: "Devrim kazanacak"

Meclis Başkanı Gannuşi, oylama sonrası sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Tunus Meclisine ve halkına teşekkür etti.

Facebook hesabından "Elhamdulillah" şeklinde paylaşımda bulunan Gannuşi, Twitter hesabından ise "Güveniniz için teşekkürler. Tunus, devrim ve meşruiyet kazanacak." ifadelerini kullandı.

Tunus Meclisi'ndeki 4 blok, gereken 73 milletvekilinin imzasının toplanmasının ardından geçen hafta Gannuşi hakkında yeniden güven oylaması yapılması için Meclis ofisine resmen başvuruda bulunmuştu.

Gannuşi, "Meclis ofisine danışmadan ferdi kararlar almak ve dış ilişkilerle alakalı Tunus'un diplomatik vizyonuyla uyuşmayan açıklamalarda bulunmak" ile suçlanıyordu.