  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Tunus, Libya Forumu'nda "önemli konularda" sağlanan uzlaşıdan memnun
Aktüel

Tunus, Libya Forumu'nda "önemli konularda" sağlanan uzlaşıdan memnun

Yeniakit Publisher
2020-11-18 04:11:46 -
Tunus, Libya Forumu'nda "önemli konularda" sağlanan uzlaşıdan memnun

TUNUS (AA) - Tunus yönetimi, ülkede geçekleştirilen Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun ilk turunda önemli konularda uzlaşıya varıldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Libya krizinin çözümü için Tunus'ta düzenlenen forumun ilk turunda, "Libya'da seçimlerin 24 Aralık 2021 tarihinde yapılması ve yürütme erkinin yetkilerinin tanımlanması" gibi önemli konularda uzlaşıya varıldığı ve bundan memnuniyet duyulduğu ifade edildi.

Görüşmelerin yapıcı ve olumlu bir atmosferde geçtiğine değinilen açıklamada, Libyalı tüm taraflar aynı pozitif ruhla istenilen hedeflere ulaşmak için çalışmaya çağrıldı.

BM gözetiminde Tunus'ta 9 Kasım'da başlayan Libya Siyasi Diyalog Forumu pazar günü sona ermişti. Forum'da seçimlerin 24 Aralık 2021'de yapılması ve yürütme erki olan hükümetin, yetkileri ve görevleri konusunda anlaşmaya varılmıştı.

Libya Siyasi Diyalog Forumu, geçiş sürecini yönetecek isimler üzerinde uzlaşı çıkmaması nedeniyle gelecek hafta yeniden toplanmak üzere ertelenmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya’dan olay Türkiye açıklaması! ‘Bunu ABD ve Fransa’ya iletmeye hazırız’
Dünya

Rusya’dan olay Türkiye açıklaması! ‘Bunu ABD ve Fransa’ya iletmeye hazırız’

Rusya’nın Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın gerekirse ABD ve Fransa’ya Türkiye’nin Dağlık Karabağ’daki krizin çözümünde aldığı rolü ..
Stratejist Murat Akan'dan kritik sözler: Dikkat edin!
Gündem

Stratejist Murat Akan'dan kritik sözler: Dikkat edin!

Gazeteci-Yazar ve Stratejist Murat Akan, Rusya ile ilgili kritik ifadeler kullandı.

Malullük aylığı için 1800 gün prim ödenmesi şart mı?
Ekonomi

Malullük aylığı için 1800 gün prim ödenmesi şart mı?

Merak edilen Malullük aylığı için 1800 gün prim ödenmesi şart mı? sorusunun cevabı haberimizde.
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay