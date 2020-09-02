Tunus Cumhurbaşkanı Said, Libya krizinin çözümünde komşu ülkelerin rolünün önemini vurguladı

TUNUS (AA) - Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Libya krizinin çözümünde komşu ülkelerin rolünün önemli olduğuna işaret etti.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Said, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Vekili Stephanie Williams'ı Kartaca Sarayı'nda kabul etti.

Görüşme sırasında açıklamalarda bulunan Said, ülkesinin, Libya'da BM şemsiyesi altında kapsayıcı bir iç diyalog çerçevesinde kapsamlı siyasi çözümün sağlanması, birliğin ve ülke egemenliğinin korunması yönündeki tutumunu yineledi.

Libya krizinin çözümünde komşu ülkelerin rolünün önemli olduğunu vurgulayan Said, Libya'da istikrarı sağlamak için Tunus ile Cezayir arasında koordinasyon ve istişarelerin yürütüldüğüne işaret etti.

Libya'daki ateşkesten duyduğu memnuniyeti de dile getiren Said, BM Libya misyonunun çabalarını desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Said, ülkesinin, istikrarı sağlamak ve kurumları yeniden inşa etmek için imkanlarını ve tecrübelerini ortaya koyarak Libya halkının yanında olmaya devam etmeye ve özellikle Libya halkının çeşitli bileşenlerini bir araya getiren ulusal bir diyaloğa ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

BM Libya Özel Temsilcisi Vekili Williams da Libya krizinin tek çözümünün barışçıl ve siyasi yollarla olacağını belirterek, tarafların en kısa zamanda siyasi diyaloğa başlaması gerektiğini söyledi.



- Libya'da ateşkes kararı



Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih, cuma günü (21 Ağustos) ateşkes kararı aldıklarını duyurmuştu.

Ateşkes kararı kapsamında, Sirte ve Cufra'nın silahtan arındırılmış bölgeler olması, ülkede petrol üretimi ve ihracının yeniden başlatılması, yabancı ve paralı askerlerin ülkeden çıkması ve Başkanlık Konseyi ile genel seçimlerin gelecek mart ayında yapılmasını öngörüyor.

