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Aktüel Tunus Cumhurbaşkanı: "Filistinlilerin toprakları üzerindeki hakları BM tarihi boyunca hayata geçirilemedi"
Aktüel

Tunus Cumhurbaşkanı: "Filistinlilerin toprakları üzerindeki hakları BM tarihi boyunca hayata geçirilemedi"

Yeniakit Publisher
2020-09-22 18:20:32 -
Tunus Cumhurbaşkanı: "Filistinlilerin toprakları üzerindeki hakları BM tarihi boyunca hayata geçirilemedi"

TUNUS (AA) - Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Birleşmiş Milletler'in (BM) kurulduğu günden bu yana Filistinlilerin haklarını elde etmelerini sağlayamadığını belirterek, uluslararası ilişkilerin geçmiş yüzyıllardaki prensiplerle idare edilemeyeceğini söyledi.

Said, BM 75. Genel Kurul Görüşmeleri'nde video konferans yöntemiyle yaptığı konuşmada, insanlığın geleceğini bir bütün olarak düşünmenin ve adaletsizliği ortadan kaldırmanın zamanının geldiğini ifade etti.

Tunus Cumhurbaşkanı, "Filistinlilerin kendi toprakları üzerindeki hakları BM tarihi boyunca hayata geçirilemedi." dedi.

Gelecek yılların büyük değişimlere gebe olduğunu kaydeden Said, BM'nin yeni değerler altında buluşması gerektiğini vurguladı.

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