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Aktüel Tünele giren dağ keçilerine tren çarptı
Aktüel

Tünele giren dağ keçilerine tren çarptı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Tünele giren dağ keçilerine tren çarptı

Elazığ’da tünele giren koruma altındaki dağ keçilerine sefer yapan tren çarptı. Olayda bir keçi telef olurken diğeri yaralandı.

Palu ilçesinin Beyhan beldesinde meydana gelen olayda koruma altında bulunan dağ keçileri, tren yolunun geçtiği tünele girdi. Bu sırada tünelden sefer yapan tren de tünele girince, keçilere çarptı. Yaşanan olayda bir dağ keçisi telef olurken biri ise yaralandı. Olayı gören vatandaşlar yaralı keçinin tedavi altına alınması için durumu yetkililere bildirdi.

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