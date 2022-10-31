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Yerel Tünel içinde şaşkına çeviren görüntü! Sürücüler ne yapacağını şaşırdı
Yerel

Tünel içinde şaşkına çeviren görüntü! Sürücüler ne yapacağını şaşırdı

Artvin'de bir Tır üzerinde tünelden geçen tekneyi gören sürücüler şaşkına döndü.

Yeniakit Publisher
2022-10-31 14:07:00 -

Artvin’de Çoruh Vadisinde yapılan tekne turları için kente götürülen tekne Hopa Tünelinden geçtiği sırada ilginç görüntüler oluştu. Tekneyi taşıyan tır, tüneli tamamen kaplayınca sürücüler ne yapacağını şaşırdı.

Artvin Valiliği tarafından Çoruh Vadisinde üzerinde gerçekleştirilen tekne turları büyük ilgi görünce 3. bir tekne alınmasına karar verildi. İl Özel İdaresi bünyesinde İbrikli ve Kaledibi İskeleleri projelerinde kullanılacak olan tekne gelmeden büyük ilgi gördü. Trabzon'daki Sürmene Tersanesinden tır üzerinde getirilen Artvin-3 isimli tekne Hopa Tünelinden geçerken ilginç görüntüler yaşanmasına neden oldu.

Tünel içinde ilerleyen tekneyi gören sürücüler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İki aracın geçiş yaptığı tüneli tamamen kaplayan tekne, görüntüler sosyal medyada bir çok kez tıklandı.

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