Tünel içerisinde korkunç kaza
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Trabzon'da tünel içerisinde beton mikserine çarparak alev alan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Gümüşhane-Trabzon istikametindeki T2 tünelinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 61 RA 272 plakalı otomobil, aynı yönde giden beton mikserine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobil kısa süre içerisinde alev aldı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobilde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yolda ekiplerce temizlik çalışması başlatıldı.