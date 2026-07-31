Tünel çöktü! Ölü ve yaralılar var
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Doğu Asya ülkesi Çin, yeni güne tünel faciasıyla başladı. İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde inşaat halindeki tünelin çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.
Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ne bağlı Ulanqab şehrinde inşaat halindeki tünelin çökmesi sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.
Xinhua'nın haberine göre, yerel makamlar, gece saatlerinde Ulanqab'daki tünel inşaatında göçük meydana geldiğini duyurdu.
Olayda ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.