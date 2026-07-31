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Dünya Tünel çöktü! Ölü ve yaralılar var
Dünya

Tünel çöktü! Ölü ve yaralılar var

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Tünel çöktü! Ölü ve yaralılar var

Doğu Asya ülkesi Çin, yeni güne tünel faciasıyla başladı. İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde inşaat halindeki tünelin çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ne bağlı Ulanqab şehrinde inşaat halindeki tünelin çökmesi sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

Xinhua'nın haberine göre, yerel makamlar, gece saatlerinde Ulanqab'daki tünel inşaatında göçük meydana geldiğini duyurdu.

Olayda ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Hidroelektrik tünelinde facia! 22 kişi hayatını kaybetti
Hidroelektrik tünelinde facia! 22 kişi hayatını kaybetti

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Hidroelektrik tünelinde facia! 22 kişi hayatını kaybetti

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