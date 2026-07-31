O ile akın ediyorlar: İşte en çok yabancının yaşadığı iller!
Türkiye İstatistik Kurumu( TÜİK), Türkiye'de ikamet eden yababcıların sayısını açıkladı. Peki en çok yabancı hangi ilde? İşte en çok yabancının ikamet ettiği iller...
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Türkiye İstatistik Kurumu( TÜİK), Türkiye'de ikamet eden yababcıların sayısını açıkladı. Peki en çok yabancı hangi ilde? İşte en çok yabancının ikamet ettiği iller...
TOPLAM YABANCI NÜFUSU 1 MİLYON 519 BİN'E ULAŞTI TÜİK'in açıkladığı nüfus verilerine göre, Türkiye'de ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 38 bin 968 kişi artarak 1 milyon 519 bin 515 kişi oldu. Bu nüfusun yüzde 49,3'ünü erkekler, yüzde 50,7'sini kadınlar oluşturdu.
İŞTE TÜRKİYE'DE YABANCI NÜFUSUN EN KALABALIK OLDUĞU İLLER!
10) SAKARYA
9) ESKİŞEHİR
8) MUĞLA
7) KONYA
6) İZMİR
5) MERSİN
4) BURSA
3) ANKARA
2) ANTALYA
1) İSTANBUL/ derleyen: haber7
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