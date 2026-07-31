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O ile akın ediyorlar: İşte en çok yabancının yaşadığı iller!

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O ile akın ediyorlar: İşte en çok yabancının yaşadığı iller!

Türkiye İstatistik Kurumu( TÜİK), Türkiye'de ikamet eden yababcıların sayısını açıkladı. Peki en çok yabancı hangi ilde? İşte en çok yabancının ikamet ettiği iller...

#1
Foto - O ile akın ediyorlar: İşte en çok yabancının yaşadığı iller!

TOPLAM YABANCI NÜFUSU 1 MİLYON 519 BİN'E ULAŞTI TÜİK'in açıkladığı nüfus verilerine göre, Türkiye'de ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 38 bin 968 kişi artarak 1 milyon 519 bin 515 kişi oldu. Bu nüfusun yüzde 49,3'ünü erkekler, yüzde 50,7'sini kadınlar oluşturdu.

#2
Foto - O ile akın ediyorlar: İşte en çok yabancının yaşadığı iller!

İŞTE TÜRKİYE'DE YABANCI NÜFUSUN EN KALABALIK OLDUĞU İLLER!

#3
Foto - O ile akın ediyorlar: İşte en çok yabancının yaşadığı iller!

10) SAKARYA

#4
Foto - O ile akın ediyorlar: İşte en çok yabancının yaşadığı iller!

9) ESKİŞEHİR

#5
Foto - O ile akın ediyorlar: İşte en çok yabancının yaşadığı iller!

8) MUĞLA

#6
Foto - O ile akın ediyorlar: İşte en çok yabancının yaşadığı iller!

7) KONYA

#7
Foto - O ile akın ediyorlar: İşte en çok yabancının yaşadığı iller!

6) İZMİR

#8
Foto - O ile akın ediyorlar: İşte en çok yabancının yaşadığı iller!

5) MERSİN

#9
Foto - O ile akın ediyorlar: İşte en çok yabancının yaşadığı iller!

4) BURSA

#10
Foto - O ile akın ediyorlar: İşte en çok yabancının yaşadığı iller!

3) ANKARA

#11
Foto - O ile akın ediyorlar: İşte en çok yabancının yaşadığı iller!

2) ANTALYA

#12
Foto - O ile akın ediyorlar: İşte en çok yabancının yaşadığı iller!

1) İSTANBUL/ derleyen: haber7

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