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Adisyona bakınca resmen dumura uğradılar! Restoranlarda yeni çakallık: Garson itiraf etmek zorunda kaldı

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Adisyona bakınca resmen dumura uğradılar! Restoranlarda yeni çakallık: Garson itiraf etmek zorunda kaldı

Müşterilerin tepkisi üzerine adisyonlara "kuver" yazamayan bazı işletmeler, haksız kazanç sağlamak için yeni bir kılıf buldu. Bir mekanda hiç tüketilmediği halde hesaba kişi başı 100 TL'den toplam 400 TL "ekmek ve su" ücreti eklendi. Duruma itiraz eden müşterilere garsonun "Artık kuver yazılamıyor, herkese otomatik ekleniyor" yanıtını vermesi, uygulamanın aslında şekil değiştirmiş bir gizli kuver ücreti olduğunu gözler önüne serdi.

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Foto - Adisyona bakınca resmen dumura uğradılar! Restoranlarda yeni çakallık: Garson itiraf etmek zorunda kaldı

Restoran ve kafelerde sıkça tartışma konusu olan ve tepki çeken "kuver" ücretlerine yönelik artan şikayetler, bazı işletmeleri adisyonlarda yeni yöntemler bulmaya itti. Vatandaşların son karşılaştığı manzara, haksız kazanç sağlamak için bulunan yeni taktiği gözler önüne serdi.

#2
Foto - Adisyona bakınca resmen dumura uğradılar! Restoranlarda yeni çakallık: Garson itiraf etmek zorunda kaldı

Gidilen bir mekanda, masadaki müşteriler hiç ekmek yemediği ve su içmediği halde hesaba kişi başı 100 TL'den toplam 400 TL "ekmek ve su" ücreti yansıtıldı. Tüketmedikleri bir ürünün faturasıyla karşılaşan vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.

#3
Foto - Adisyona bakınca resmen dumura uğradılar! Restoranlarda yeni çakallık: Garson itiraf etmek zorunda kaldı

Hürriyet'in haberine göre hesaba itiraz eden müşterilerin aldığı yanıt ise işletmelerin yeni oyununu ifşa etti. Garsonun müşterilere, "Artık kuver yazılamıyor, herkese otomatik ekleniyor" şeklinde açıklama getirmesi, "ekmek ve su" kaleminin aslında şekil değiştirmiş gizli bir kuver ücreti olduğunu ortaya koydu.

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Foto - Adisyona bakınca resmen dumura uğradılar! Restoranlarda yeni çakallık: Garson itiraf etmek zorunda kaldı

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