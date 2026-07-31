Adisyona bakınca resmen dumura uğradılar! Restoranlarda yeni çakallık: Garson itiraf etmek zorunda kaldı

Müşterilerin tepkisi üzerine adisyonlara "kuver" yazamayan bazı işletmeler, haksız kazanç sağlamak için yeni bir kılıf buldu. Bir mekanda hiç tüketilmediği halde hesaba kişi başı 100 TL'den toplam 400 TL "ekmek ve su" ücreti eklendi. Duruma itiraz eden müşterilere garsonun "Artık kuver yazılamıyor, herkese otomatik ekleniyor" yanıtını vermesi, uygulamanın aslında şekil değiştirmiş bir gizli kuver ücreti olduğunu gözler önüne serdi.