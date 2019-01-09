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Tuncer Ustael kimdir?

Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı programa katılarak ülke gündemine oturan Palu ailesinin damadı Tuncer Ustael kimdir?

09 Ocak 2019 Çarşamba 17:53
Tuncer Ustael kimdir?

Havva Palu, oğulları İsa ve Fatih Palu ile birlikte Aralık ayı sonunda 11 sene önce kaybolan kızları Meryem ve ondan bir yıl sonra kaybolan torunu Melike'nin bulunması amacıyla Anlı'nın sunduğu programa başvurdu.

Ancak programın her yayınında ortaya çıkan bilgiler, ailenin bazı üyeleri hakkında çocuk istismarı, cinayet ve aile içi şiddet gibi bazı iddiaların ortaya atılmasına yol açtı.

Tuncer Ustael kim?

Programdaki tartışmaların odağında ise Palu ailesinin damadı Tuncer Ustael yer alıyor.

Havva Palu'nun kızı, kayıp Meryem Palu'nun kız kardeşi Emine Ustael ile evli olan Tuncer Ustael hakkında programın yayınları sırasında bir dizi çok ciddi iddia ortaya atıldı.

Programa katıldıktan sonra Ustael hakkında iki çocuğunun Sosyal Hizmetler tarafından alınmasıyla sonuçlanan ve çocuklarda fiziksel şiddet ile istismar izleri tespit eden bir psikologun çıkardığı uzaklaştırma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle yakalama kararı olduğu ortaya çıktı.

Katıldığı ilk yayının ardından tutuklanan Ustael, beş günlük hapis cezasını yattıktan sonra tahliye edildi ve programa katılmaya devam etti.

Ustael'in 2008 yılından önce Başakşehir'de bir sitede apartman görevlisi olarak görev yaptığı ancak son kullanma tarihi geçmiş gofretlerin etiketlerini değiştirerek, yeniden piyasaya sürdüğünün ortaya çıkmasının ardından görevine son verildiği belirtildi.

Programı arayan ve kendilerini aileyi bir şekilde tanıyan kişiler olarak tanıtanlar, Tuncer Ustael'in kayıp baldızı Meryem Tahnal'a şiddet uyguladığını ve tecavüz ettiğini öne sürdü.

Ustael'in kendi eşine de şiddet uyguladığı da öne sürülen iddialar arasında. Ancak Emine Ustael eşinin kendisine şiddet uyguladığı yönündeki iddiaları reddetti.

Ayrıca, Mayıs 2008'de annesinin yanından kaybolan ve 20 dakika içerisinde polis tarafından bulunan Tuncer Ustael'in oğlunda ve Ağustos 2008'de evden kaçan Meryem Tahnal'ın oğlunda da cinsel istismar izleri tespit edildi.

Meryem Tahnal'ın oğlu, o dönemde polise verdiği ifadede kendisine yönelik cinsel tacizin eniştesi Tuncer Ustael ve dayısı İsa Palu tarafından yapıldığını söyledi.

Bununla birlikte söz konusu iki dosya birleştirilmedi. Ustael'in oğlu aileye geri verilirken, Meryem Tahnal'ın oğlu ise Çocuk Esirgeme Kurumu'na sevk edildi. Meryem Tahnal'ın oğlu 2008 yılından bu yana devlet korumasında bulunuyor.

Meryem Tahnal'ın oğlu da programa katılarak, kız kardeşi kayıp Melike ile Tuncer Ustael tarafından aç bırakıldıklarını ve şiddete maruz kaldıklarını söyledi.

Ustael ile ilgili ayrıca bir dönem muska yazmak ve büyü yapmak gibi faaliyetlerde bulunan ve kendisini "hoca" olarak tanıtan bir kişi olduğu yönünde de iddialar ortaya atıldı.

Tuncer Ustael, hakkındaki iddiaların tümünü kesin bir dille reddediyor. Ustael, kendisi ve eşinin "mafya" olarak nitelendirdiği Tahnal ailesiyle ilgili "büyük sırlara" sahip olduğunu ve bu nedenle hakkında komplo kurulduğunu savunuyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 17:53
  1. Tuncer Ustael
  2. Tuncer Ustael kimdir?
  3. Tuncer Ustael Palu ailesi
  4. Tuncer Ustael Müge Anlı

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