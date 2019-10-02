0553 313 94 23

Tunceli'deki 'kaya odalar' ziyaretcileri hayran bırakıyor

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde halk arasında "Derviş Hücreleri" ve "İn Delikleri" olarak bilinen kaya odalara ziyaretçiler hayran oluyor.

02 Ekim 2019 Çarşamba 12:45
Tunceli'deki 'kaya odalar' ziyaretcileri hayran bırakıyor

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde halk arasında "Derviş Hücreleri" ve "İn Delikleri" olarak bilinen kaya odalar, ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor.

İlçe merkezinin batısında Tahar Çayı Vadisi'nin yukarıya doğru uzanan sarp kalker kayalarına konut amaçlı oyulan 20 civarında odanın kim tarafından yapıldığı bilinmiyor.

Üç kat halinde sıralı şekilde olan ve büyük pencereleri ile uzun koridorları bulunan kaya odalar, 2,5 metre genişliği ve 1,7 metre derinliğiyle dikkati çekiyor.

Su gereksiniminin karşılanması için kayaların arasından sızan suların toplandığı sarnıçların da yer aldığı kaya odaları, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor.

"Mutlaka görülmesi gereken bir yer"

Çemişgezek Kaymakamı Harun Kazez, AA muhabirine, Çemişgezek'in tarihiyle, doğasıyla, insanıyla ve kültürüyle görülmesi gereken yerlerden biri olduğunu söyledi.

Kaya odaların tarih öncesi döneme dayandığını ve çok eşsiz bir yer olduğunu ifade eden Kazez, şöyle konuştu:

"Tahar Çayı üzerinde ekolojik olarak çok çeşitlilik var. Bölgede su samurlarını gözlemleyebilirsiniz, yaban keçilerimiz eşsiz güzellikteler. Bunun dışında ilçemizde 40'a yakın tescilli tarihi varlığımız var. Çemişgezek'e Tunceli bölgesinin tarihi açısından en zengin ilçesi diyebiliriz. İnsanlar Çemişgezek'e İn Delikleri'ni görmek için geliyor. İn Delikleri'nin ilçe turizmine çok olumlu etkisi var. Tarihi çok eskilere dayanan ve içinde önceden yaşam olan bu İn Delikleri'ne Derviş Hücreleri de deniyor ve buraların mutlaka görülmesi gerekiyor."

Kazez, kaya odaların tarihi öneminin yanında fotoğrafçıların görmesi gereken bir yer olduğunu belirterek, herkesi bu ender güzelliği yerinde görmeleri için ilçeye davet etti.

Çemişgezek halkının misafirperverliğinden bahseden Kazez, ilçeye gelecek her misafiri en iyi şekilde ağırlamaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 12:45
  1. Çemişgezek
  2. İn Delikleri
  3. Tunceli
  4. Derviş Hücreleri
  5. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: Geçici işçilerin çalışma süreleri 9 aya uzatıldı
    1. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler..
    2. Üniversitelerde akademik istihdam..
    3. Abdurrahman Dilipak: ABD ve AB,..
    4. İstanbul'da 1 ton 800 kilogram skunk..
    5. Volkswagen resmen Türkiye'de! İşte..
    6. Tunceli'deki 'kaya odalar'..
    7. "Dur" ihtarına uymayan araçta..
    8. Geçici işçiler kadroya alınacak mı?..
    9. "Hayırlı olsun" diyen Bakan Selçuk'tan..
    10. Hırsızlık yapan futbolcu takımdan atıldı
    11. Türk Hava Yolları Havacılık..
    12. Fiyatıyla dudak uçuklatan iPhone 11'in..
    13. 'Hayatım film olsa adı 'hafız' olurdu'
    14. Teknik tekstiller yüksek lisans..
    15. Oğlunu dolandıran babaya hapis
    16. Kutlu dâvâya anlamlı destek
    17. Milli maç biletleri bitti
    18. CHP'den '50 artı 1'in düşürülmesi'..
    19. Kızının karaciğer dokusuyla sğlığına..
    20. Mustafa Destici'den kritik çağrı: Bu..
    21. Ahmet Kaya ile Yılmaz Güney’in..
    22. Trabzonspor Basel'i misafir ediyor
    23. Vakıf Katılım Bankası alımları 2019..
    24. Alüminyumda ihracatla güçlendik
    25. İstanbul'da dev operasyon! Çok sayıda..
    26. İspanyol basını: Real Madrid'in kaderi..
    27. Bilal Erdoğan: 7'den 70'e herkesi..
    28. Eylül ayı ihracat rakamları belli oldu
    29. Felaket tellallarına seslendi! 'Pişman..
    30. Oktar'dan suçlamalara 'kaçamak'..
    Yaptıkları her şey ortaya çıktı! Kaşıkçı cinayetinin delillerine ulaşıldı
    Yaptıkları her şey ortaya çıktı! Kaşıkçı cinayetinin delillerine ulaşıldı
    'Cocu' şoku! Abdullah Avcı...
    'Cocu' şoku! Abdullah Avcı...
    ‘Çiğnemeden sarımsak yut’ dediler canından oluyordu!
    ‘Çiğnemeden sarımsak yut’ dediler canından oluyordu!
    Türkiye'nin gururu ASELSAN'Dan büyük istihdam
    Türkiye'nin gururu ASELSAN'Dan büyük istihdam
    Sosyal medyadan paylaştı! Kaçak avcıya ceza
    Sosyal medyadan paylaştı! Kaçak avcıya ceza

    Günün Karikatürü

    2 Ekim 2019
    Yerli üretime özel taşıt kredisi kampanyası başladı
    Yerli üretime özel taşıt kredisi kampanyası başladı
    Canlı yayında HDP krizi! Ahmet Hakan ile Mustafa Balbay birbirine girdi
    Canlı yayında HDP krizi! Ahmet Hakan ile Mustafa Balbay birbirine girdi