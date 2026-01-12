Tunceli’de yoğun kar hayatı felç etti: Bazı yollar ulaşıma kapandı
Tunceli’de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Tunceli-Hozat, Tunceli-Ovacık-Yeşilyazı, Nazımiye-Dallıbahçe ve Ayrım-Dereova yollarının bazı bölümleri araç trafiğine kapatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle Tunceli-Hozat ve Tunceli-Ovacık-Yeşilyazı yollarının bazı kesimleri saat 16.30 itibarıyla trafiğe kapatıldı.
Ayrıca Nazımiye-Dallıbahçe ve Ayrım-Dereova yollarının belirli bölümlerinin de yoğun kar yağışı nedeniyle saat 15.35’ten itibaren araç geçişine kapalı olduğu bildirildi. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.