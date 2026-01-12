Tunceli’de yoğun kar hayatı felç etti: Bazı yollar ulaşıma kapandı

Tunceli’de etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı kara yolları ulaşıma kapatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle Tunceli-Hozat ve Tunceli-Ovacık-Yeşilyazı yollarının bazı kesimleri saat 16.30 itibarıyla trafiğe kapatıldı.

Ayrıca Nazımiye-Dallıbahçe ve Ayrım-Dereova yollarının belirli bölümlerinin de yoğun kar yağışı nedeniyle saat 15.35’ten itibaren araç geçişine kapalı olduğu bildirildi. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.