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Tunceli’de Vali Sonel, tur otobüsüyle sokak sokak gezdi, 19 Mayısı kutladı

Tunceli’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101’inci yıl dönümündeki sınırlı kutlamaları kapsamında, Türk bayraklarıyla süslenmiş üstü açık tur otobüsüyle şehir turu atıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 15:57:22 -
Tunceli’de Vali Sonel, tur otobüsüyle sokak sokak gezdi, 19 Mayısı kutladı

Tunceli’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101’inci yıl dönümündeki sınırlı kutlamaları kapsamında, Türk bayraklarıyla süslenmiş üstü açık tur otobüsüyle şehir turu atıldı.


Tunceli Valisi Tuncay Sonel, korona virüs tedbirleri kapsamında 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101’inci yıl kutlamalarını tur otobüsüyle sokaklara taşıdı. Üstü açık tur otobüsüyle cadde cadde, sokak sokak gezilerek yapılan kutlamalar vatandaşlardan tarafından büyük ilgi gördü. Vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla balkonlara çıkarak, bayram coşkusunu yaşadı. Sokaklarda Türk bayraklı otobüsü gören çocuklar, otobüs içinde çalınan şarkı ve türkülere de eşlik ederek kendilerine Vali Tuncay Sonel tarafından hediye edilen bayrakları salladı.


Düzenlenen etkinliğe Vali Sonel’in yanı sıra Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdülselam Er katıldı. Etkinlik esnasında ekipler tarafından sık sık evde kal çağrısı da yapıldı.

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