Tunceli'de uyuşturucu operasyonu

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerdeki çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

Jandarmanın da destek verdiği operasyonda, Nazımiye ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen B.B. (46) ve İ.D. (34) gözaltına alındı.

Bu kişilerin evleri ile bahçelerinde polis ve jandarma ekiplerince yapılan aramada, 589 kök Hint keneviri bitkisi ve 5 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.B. ile İ.D. savcılık sorguları sonrası çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.





