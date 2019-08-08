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Tunceli’de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Tunceli’depolisin yaptığı çalışmada 5 kilo 100 gram esrar ile 589 kök hint keneviri ele geçirildi, yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 16:55
Tunceli’de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Tunceli’depolisin yaptığı çalışmada 5 kilo 100 gram esrar ile 589 kök hint keneviri ele geçirildi, yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında Nazımiye ilçesinde B.B. (46) ve İ.D’nin (34)uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenerek operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli de gözaltına alındı.


Şüphelilerin bahçelerinde jandarma ve polis ekipleri arama yaptı. Yapılan aramada üzeri özenle kapatılan bahçede 589 kök hintkeneviri ve 5 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.


Emniyette ifadesi alınan 2 şüpheli "Uyuşturucu Madde Ticareti" yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 2 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 16:55
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