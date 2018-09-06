Tunceli’de trafik kazası: 1 kişi öldü

Kaza, Mazgirt ilçesi Bulgurcular köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Önder Gündoğdu idaresindeki 34 RT 2455 plakalı pikap, virajı alamayarak şarampole yuvarlandı. Kaza sırasında savrulan sürücü aracın altında kalarak hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen İl Afet ve Acil Durum (AFED) Müdürlüğüne bağlı ekipler, Gündoğdu’nun cansız bedenin aracın altından çıkarttı.

Gündoğdu’nun cenazesi kaza yerinde hazır bekleyen ambulansla otopsi için devlet hastanesine kaldırıldı.