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Gündem Tunceli'de teröristlerin kullandığı 9 sığınak imha edildi
Gündem

Tunceli'de teröristlerin kullandığı 9 sığınak imha edildi

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde düzenlenen operasyonda, teröristlerce kullanılan 9 sığınağın imha edildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 11:26:00 -
Tunceli'de teröristlerin kullandığı 9 sığınak imha edildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-6 Mercan Dağları Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu kapsamında Nazımiye kırsalında terör örgütlerine yönelik operasyon düzenledi.

Arazide özel eğitimli köpeklerle arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri, teröristlerce kullanıldığı belirlenen 9 sığınak tespit etti.

İmha edilen sığınaklardaki aramada, bomba atar mühimmatı, 2 HK-33 piyade tüfeği şarjörü, 2 G-3 şarjörü, bixi mühimmatı, 8 sırt çantası, 5 pil bloğu, siren ses cihazı, 100 metre elektrik kablosu ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bölgede teröristlerin kış üslenmesi ve iller arası geçişini engellemek amacıyla 1060 personelin katılımıyla operasyonlar sürdürülüyor.

 

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