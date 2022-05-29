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Gündem Tunceli'de teröristlerden tuzak! İmha edildi
Gündem

Tunceli'de teröristlerden tuzak! İmha edildi

Tunceli'nin Hozat ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, teröristlerce araziye tuzaklanmış 3 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-29 21:34:00 -
Tunceli'de teröristlerden tuzak! İmha edildi

Tunceli'nin Hozat ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, teröristler tarafından araziye tuzaklanmış 3 el yapımı patlayıcı (EYP) imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu" kapsamında terör örgütlerine yönelik operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor.

Ekipler, Hozat ilçesi kırsalında "Sahil" isimli özel eğitimli mayın arama köpeği ile arazide arama tarama faaliyeti yaptı.

Hassas burunlu köpeğin desteğinde bölgeyi didik didik arayan ekipler, teröristlerce kayalık alana tuzaklanmış 3 el yapımı patlayıcı düzeneği tespit etti.

Bomba imha uzmanlarınca el yapımı patlayıcılar kontrollü olarak imha edildi.

Bölgede barındığı değerlendirilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla havadan ve karadan operasyonlar sürüyor.

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