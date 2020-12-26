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Aktüel Tunceli'de teröristlerce kullanılan 3 sığınak imha edildi
Aktüel

Tunceli'de teröristlerce kullanılan 3 sığınak imha edildi

Sığınaklarda çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-26 13:54:26 -
Tunceli'de teröristlerce kullanılan 3 sığınak imha edildi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Mazgirt ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda teröristlerce kullanıldığı belirlenen 3 sığınak imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mazgirt kırsalında yürütülen operasyonda 3 sığınak tespit etti.

Ekiplerce kullanılamaz hale getirilen sığınaklardaki aramalarda, 2 el bombası, 3 pil bloğu, 150 metre elektrik kablosu, 40 kilogram güçlendirilmiş amonyum nitrat, 10 kilogram yanıcı madde, 50 büyük pil, 2 silah üst aparatı, 100 kilogram un, 45 kilogram şeker, 30 kilogram çay, 20 kilogram zeytin, 10 kilogram peynir, 15 kilogram yağ, 5 kilogram tütün, 1 ekmek sacı, 25 metre naylon ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

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