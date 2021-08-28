Tunceli'de silah ve mühimmat ele geçirildi
Tunceli kırsalında gerçekleştirilen operasyonda silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği bildirildi.
"Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu" gerçekleştirildiği belirtilen valilik açıklamasında, arazide yapılan arama-tarama faaliyetinde 2 sığınağın tespit edildiği belirtildi.
Açıklamanın devamında, sığınaklarda yapılan aramada, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 7 kalaşnikof şarjörü, 62 kalaşnikof fişeği, el bombası, 2 el yapımı patlayıcı düzeneği, 4'lü pil bloku, güneş paneli, 5 akü, 70 metre tel, 350 metre sera naylonu, 30 cep sobası, 60 metre elektrik kablosu ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirildiği kaydedildi.