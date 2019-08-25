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Tunceli’de SİHA ile 1 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli’nin merkez kırsalında SİHA ile 1 terörist etkisiz hale getirildi.

25 Ağustos 2019 Pazar 09:24
Tunceli’de SİHA ile 1 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli’nin merkez kırsalında SİHA ile 1 terörist etkisiz hale getirildi. Dün de 3 terörist etkisiz hale getirilmişti.


Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Tunceli-Merkez kırsalında İl Emniyet Müdürlüğümüzün ve İl Jandarma Komutanlığımızın ortaklaşa yaptığı operasyon kapsamında tespit edilen bir bölücü terör örgütü mensubu, SİHA ile etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir” denildi.


Öte yandan, dün de Nazımiye kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 09:24
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