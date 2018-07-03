Tunceli'de sıcak temas!

Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında vatandaşların yiyecek ve içeceklerini gasbeden 2 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, açlıktan vatandaşların yiyecek ve içeceklerini gasbeden teröristlere yönelik operasyon başlatıldı.

Pülümür kırsalındaki operasyonda sağlanan sıcak temasta 2 bölücü terör örgütü mensubu, M-16 piyade tüfeği ile Kanas keskin nişancı tüfeği ve teçhizatlarıyla ele geçirildi.

Güvenlik güçleri tarafından bölgede yürütülen operasyon devam ediyor.