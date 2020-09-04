Tunceli'de otelde ölü bulunan hakimin silahıyla kazara vurularak yaşamını yitirdiği belirlendi
TUNCELİ (AA) - Tunceli'de kaldığı otel odasında ölü bulunan hakimin, silahının kazara ateş alması sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi.
Tunceli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Hozat Adliyesinde görevli Asliye Ceza Hakimi Erkin Özen'in kendisine ait tabancayla kazara vurulması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.
Açıklamada, "Merhum hakimimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve meslektaşlarına başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
- Olay
Hakim Özen'in dün adliyeye gitmemesi üzerine durumdan şüphelenen personel, İlçe Emniyet Amirliğine bilgi vermiş, ihbar üzerine apart otele giden polis ekipleri, Özen'in cansız bedeniyle karşılaşmıştı.
Odada yapılan incelemede Özen'in ateşli silahla vurularak yaşamını yitirdiği tespit edilmişti.