Tunceli’de okullar tatil mi? 10 Ocak 2022 Pazartesi kar tatili var mı, okul var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan güncel hava durumu tahminlerine göre ülkenin doğu ve kuzey illeri için etkili olacak yağışlı hava 10 ocak okullar tatil mi sorusunu gündeme getirdi

Tunceli’de okullar tatil mi?

Tunceli’de kar tatili var mı? Tunceli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Pülümür ve Ovacık ilçelerinin ardından Nazimiye ilçesinde de eğitim öğretime 1 gün ara verildi. Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Nazımiye, Pülümür ve Ovacık ilçelerimizde eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün idari izinli sayılacaktır” denildi.