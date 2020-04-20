Tunceli'de Munzur Çayı'nda kaybolan uzman çavuşu arama çalışmaları sürüyor

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin Munzur Çayı'nda yaptığı tatbikat sırasında botun devrilmesi sonucu akıntıda kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor.

Yılmaz Güneş'i (36) bulmak için Munzur Çayı ve Uzunçayır Baraj Gölü'nde sürdürülen çalışmalara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ankara'dan gelen Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi, İstanbul ve Antalya Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri, Artvin, Bitlis ve Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, jandarma karma timleri ile jandarma personeli 3 dedektör köpekle katıldı.

İki kadın JÖAK personelinin de aralarında bulunduğu JAK ve SAK timlerinden oluşan 3 ekip, Munzur Çayı'nın Miskisağ mevkisinden kent merkezine kadar olan bölümünde suda tarama, dalgıç polisler de Uzunçayır Baraj Gölü'nde dalış yaptı ve kıyılarda arama çalışması yürüttü.

AFAD ekipleri, Uzunçayır Baraj Gölü'nün yüzeyinde botlarla, jandarma karma timleri de çay kıyısında arama gerçekleştirdi.



Ekipler, Munzur Çayı'nın Kemerebel mevkisindeki iki noktada daha sağlıklı arama yapabilmek için suyun yönünü değiştirmek amacıyla iş makineleriyle çalışma başlattı.

Uzman Çavuş Güneş, ekiplerin yoğun çalışmalarına rağmen bulunamadı.



- Olay



Tunceli'de 17 Mart'ta JAK timlerinin Munzur Çayı'nın Anafatma mevkisindeki görev öncesi yaptığı tatbikat sırasında botun devrilmesi sonucu suya düşen arama kurtarma timindeki 4 askeri personelden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulmuş, Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş akıntıya kapılarak kaybolmuştu.



Ekipler, Munzur Çayı kıyısında yaptıkları aramada iki rafting küreği bulmuştu.