Tunceli'de mantar toplarken mayına basan vatandaş ağır yaralandı
Tunceli'nin Pülümür'de dağlık alanda mantar toplarken mayına basan Hüseyin Kılınç, askeri helikopterle Erzincan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.07 Mayıs 2018 Pazartesi 09:49
Pülümür'e bağlı Balbayam köyünde oturan Hasan Hüseyin Kılınç, bugün sabah saatlerinde bir grup arkadaşıyla birlikte mantar toplamaya çıktı. Köyün dağlık alanında mantar arama aradıkları sırada Kılınç, araziye daha önce teröristlerce tuzaklanan mayına bastı. Mayının patlaması ile ağır yaralanan Hasan Hüseyin Kılınç, olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra Jandarma Bölge Komutanlığı'na ait askeri helikopterle Erzincan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
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