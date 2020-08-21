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Aktüel Tunceli'de Kovid-19 ile mücadele için eğitimciler sahaya inip halkı bilgelendirdi
Aktüel

Tunceli'de Kovid-19 ile mücadele için eğitimciler sahaya inip halkı bilgelendirdi

Yeniakit Publisher
2020-08-21 13:17:25 -
Tunceli'de Kovid-19 ile mücadele için eğitimciler sahaya inip halkı bilgelendirdi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele için İçişleri Bakanlığınca başlatılan "Sağlık için hepimiz için" etkinliği kapsamında mahallerde farkındalık yaratmak amacıyla vatandaşlara maske dağıtıp sosyal mesafe ve hijyen konularında bilgi verdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, milli eğitim müdür yardımcıları, okul ve kurum idarecileri ile öğretmenlerin katıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ekmekci, "Mart ayından itibaren tüm yaşamımızı ciddi şekilde etkileyen Kovid-19 ile mücadelede Tunceli eğitim ailesi olarak başından beri sahalardaydık. Maske, tulum ve laringoskop ürettik. Öğretmenlerimiz Vefa Sosyal Destek Grupları'nda yer alarak büyük bir özveri ile çalıştılar. Şimdi de salgında mücadelede farkındalık yaratmak, sağlık çalışanlarımıza destek olmak için ilimiz sokaklarına çıkarak vatandaşlara bilgilendirme ve maske dağıtımı etkinliği gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Ekmekci, gerekli sağlık koşulları sağlandığında okulların açılmasını ve yüz yüze eğitimin başlamasını arzu ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"O nedenle gerekli sağlık koşullarını oluşturmak, salgının toplumda daha fazla yayılmasına engel olmak için gerekli tedbirleri vatandaşlara anlatmak konusunda büyük bir sorumluluk hissediyoruz. Bu sorumluluğu hissedip sahaya inen, vatandaşa maske dağıtıp salgınla ilgili bilgilendirme yapan yönetici ve öğretmen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Salgın ortamının ülkemizde ve tüm dünyada bir an önce sonlanmasını diliyorum."


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