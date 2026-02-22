  • İSTANBUL
Aktüel

Tunceli’de Kalp Krizi Geçiren Kıdemli Başpolis Erhan Orhan Hayatını Kaybetti

Tunceli’de Kalp Krizi Geçiren Kıdemli Başpolis Erhan Orhan Hayatını Kaybetti

Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nde görevli Kıdemli Başpolis Memuru Erhan Orhan (50), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Tunceli İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü kadrosunda görev yapan 50 yaşındaki Kıdemli Başpolis Memuru Erhan Orhan, Tunceli’deki evinde aniden rahatsızlandı. Yakınlarının haber vermesi üzerine hastaneye kaldırılan Orhan’ın kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Orhan, görev başında olmayan bir zamanda hayatını kaybetti.

Meslek hayatını emniyet teşkilatına adayan Orhan için memleketi Bolu’da cenaze töreni düzenlendi. Siteler Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından naaşı Çığırtkanlar Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Törene Abdulaziz Aydın,Tanju Özcan,Yılmaz İpar ve Rıfkı Kulaksız başta olmak üzere çok sayıda protokol üyesi ile vatandaş katıldı. Orhan, dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

