Vur patlasın çal oynasın diyen kaçakçılara jandarma tokadı! Başkale'de milyonluk vurguna geçit verilmedi!
Gündem

Vur patlasın çal oynasın diyen kaçakçılara jandarma tokadı! Başkale'de milyonluk vurguna geçit verilmedi!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi
Vur patlasın çal oynasın diyen kaçakçılara jandarma tokadı! Başkale'de milyonluk vurguna geçit verilmedi!

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, zehir tacirlerine ve kaçakçılara yönelik sürdürdüğü amansız takipte büyük bir başarıya daha imza attı. Başkale ilçesinde kurulan kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta, piyasa değeri dudak uçuklatan cinsten gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

VAN'ın Başkale ilçesinde durdurulan araçta, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 181 bin TL olan gümrük kaçağı eşya ele geçirildi.

 

Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesinde bir aracı kontrol noktasında durdurdu. Araçta yapılan aramada, piyasa değeri 3 milyon 181 bin TL olan 717 adet gümrük kaçağı eşya ele geçirildi.

Kaçak eşyalar muhafaza altına alındı. Olaya ilişkin A.M (27) ve N.D (29) hakkında adli işlem başlatıldı. (DHA)

