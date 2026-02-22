  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Sağlık
44 ve 60'a dikkat... Yaşlanmanın gizli eşikleri bulundu! Sağlık için kritik 2 dönem…
44 ve 60'a dikkat... Yaşlanmanın gizli eşikleri bulundu! Sağlık için kritik 2 dönem…

Yaşlanma ile ilgili bilim insanlarının çalışmaları tüm hızıyla sürerken, ilginç sonuçlar ortaya çıktı.

Yaşlanmanın yıllar içinde yavaş ve kesintisiz ilerleyen bir süreç olduğu düşünülüyordu. Ancak yeni bir bilimsel çalışma, insan vücudunun belirli dönemlerde ani ve belirgin biyolojik dönüşümler yaşadığını ortaya koydu.

Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden araştırmacılar, birkaç yıl boyunca 108 kişide 135 binden fazla biyolojik belirteci takip etti. Bulgulara göre yaşlanma doğrusal ilerlemiyor; aksine moleküler faaliyetlerde iki kritik dönemde hızlı değişimler yaşanıyor.

Bu sıçramaların yaklaşık 44 ve 60 yaşlarında gerçekleştiği belirlendi.

Araştırmada yaşlanmayla bağlantılı moleküllerin yüzde 81'inin bu dönemlerde belirgin şekilde değiştiği görüldü.

Bilim insanlarına göre bu değişimler yalnızca görünüşü değil, vücudun işleyişini de etkiliyor.

Metabolizma, bağışıklık sistemi ve kalp-damar hastalıklarına yatkınlık bu yaş aralıklarında farklılaşabiliyor.

Ayrıca uyku kalitesindeki düşüş ve artan stres gibi yaşam tarzı faktörlerinin de bu dönüşümleri hızlandırabileceği düşünülüyor.

Araştırmacılar, bu kritik yaş dönemlerinin kronik hastalıklara karşı hassasiyetin arttığı "biyolojik eşikler" olabileceğini belirtiyor.

Bu nedenle söz konusu yaşlarda yaşam alışkanlıklarının düzenlenmesi ve sağlık kontrollerinin ihmal edilmemesi, ilerleyen yıllardaki sağlık risklerini azaltmada önemli rol oynayabilir.

