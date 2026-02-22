Baharın habercisi! İftar sofralarının vazgeçilmezi

1. Isırgan otlarının yaprakları sap kısımlarından ayrılır. 2. Ayıklanan ısırgan yaprakları bol su ile 3 ya da 4 kez yıkanır. 3. Isırgan otları haşlanmadan önce üzerine sıcak su gezdirerek süzgece alınır. 4. Isırgan otları kaynayan sıcak suya (ılık ya da sıcak suya atıldığında ısırgan otları kararır) atılarak kapağı kapalı şekilde 30 dakika haşlanır. 5. Haşlanan ısırgan, blenderden geçirerek püre haline getirilir. Çorbanın terbiyesi için 1. Başka bir tencerede tereyağı eritilir. 2. 4-5 diş sarımsak ve orta boy bir soğan doğranarak tereyağına atılır. 3. Üç çorba kaşığı fırınlanmış mısır ununa ve 1 çorba kaşığı buğday unu eklenerek çırpma teli ile karıştırılır. 4. Unların topaklanmasını engellemek için 1 su bardağı soğuk su eklenerek karıştırılır. 5. Püre haline getirilen ısırgan da tencereye eklenir. 6. Kaynamaya başlayan ısırgan çorbasına isteğe göre tuz ve pul biber eklenir. 7. Üç-dört dakika kaynadıktan sonra servis edilir.