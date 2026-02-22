  • İSTANBUL
Baharın habercisi! İftar sofralarının vazgeçilmezi
Baharın habercisi! İftar sofralarının vazgeçilmezi

Karadeniz Bölgesi'nin geleneksel lezzetlerinden biri olan Isırgan çorbası, iftar sofralarının da baş tacı... Rengi ve kokusuyla damakları şenlendiren bu çorbayı hazırlamak ise maharet işi...

Foto - Baharın habercisi! İftar sofralarının vazgeçilmezi

Karadeniz mutfağının geleneksel lezzetlerinden olan Isırgan Çorbası, Ramazan ayında da sıklıkla tercih ediliyor.

Foto - Baharın habercisi! İftar sofralarının vazgeçilmezi

Samsun ve çevresinde yabani olarak yetişen ısırgan otu ile hazırlanan çorba, yörede şifa niyetine sıklıkla tüketiliyor. Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi kapsamında ısırgan çorbasının yapımı anlatıldı. Antioksidan özelliğe sahip olan, çay, salata veya yemeklerde kullanılan ısırgan otunun en bilinen tüketim şeklinin "bahar çorbası" olduğu belirtiliyor. Isırgan çorbası, haşlanıp doğranan taze ısırganla genellikle mısır unlu-terbiyeli şekilde hazırlanıyor. Damak tadına göre baharatla lezzetlendirilen ısırgan çorbası, bahar aylarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. Türkiye'nin birçok coğrafyasında yabani olarak yetişen ısırgan otu ile yapılan ve şifa niyetine tüketilen yeşil renkli çorba, damakta hafif buruk ancak farklı bir lezzet bırakıyor.

Foto - Baharın habercisi! İftar sofralarının vazgeçilmezi

Isırgan çorbası tarifini anlatan şef Fatih Sezenlik, ısırgan otlarını temizlerken elleri yakmaması için mutlaka eldiven kullanılması gerektiğini söyledi. Sezenlik, "Temizlenen ısırgan otlarının renklerinin yeşil kalması için mutlaka kaynayan suya ekleyip haşlamamız gerekiyor." dedi.

Foto - Baharın habercisi! İftar sofralarının vazgeçilmezi

Isırgan çorbası için gerekli malzemeler ve tarif şöyle: Malzemeler (6 kişilik) 1 kilogram ısırgan otu 500 gram tereyağı 1 baş soğan 5 diş sarımsak Fırınlanmış mısır unu Buğday unu Tuz Pul biber Yapılışı

Foto - Baharın habercisi! İftar sofralarının vazgeçilmezi

1. Isırgan otlarının yaprakları sap kısımlarından ayrılır. 2. Ayıklanan ısırgan yaprakları bol su ile 3 ya da 4 kez yıkanır. 3. Isırgan otları haşlanmadan önce üzerine sıcak su gezdirerek süzgece alınır. 4. Isırgan otları kaynayan sıcak suya (ılık ya da sıcak suya atıldığında ısırgan otları kararır) atılarak kapağı kapalı şekilde 30 dakika haşlanır. 5. Haşlanan ısırgan, blenderden geçirerek püre haline getirilir. Çorbanın terbiyesi için 1. Başka bir tencerede tereyağı eritilir. 2. 4-5 diş sarımsak ve orta boy bir soğan doğranarak tereyağına atılır. 3. Üç çorba kaşığı fırınlanmış mısır ununa ve 1 çorba kaşığı buğday unu eklenerek çırpma teli ile karıştırılır. 4. Unların topaklanmasını engellemek için 1 su bardağı soğuk su eklenerek karıştırılır. 5. Püre haline getirilen ısırgan da tencereye eklenir. 6. Kaynamaya başlayan ısırgan çorbasına isteğe göre tuz ve pul biber eklenir. 7. Üç-dört dakika kaynadıktan sonra servis edilir.

