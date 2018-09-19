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Tunceli’de gürültüyü duyan koştu! 7 aracı bu hale getirdi

TIR, karşı şeride geçerek park halindeki 7 otomobili kullanılamaz hale getirdi.

19 Eylül 2018 Çarşamba 07:57
Tunceli’de gürültüyü duyan koştu! 7 aracı bu hale getirdi

Kaza, Tunceli'de Elazığ Caddesi’nde meydana geldi. Hız yapan tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçti. Bina önlerinde park halindeki araçları sürükleyerek durabilen tır, 7 aracı kullanılamaz hale getirdi.Tırın sürüklediği araçlardan biri  de iş yerine girdi.

Gece yarısı meydana gelen kazada,ölen olmazken hafif yaralanan sürücü  Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Trafikte zaman zaman aksamalara neden olan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 07:57
  1. Tunceli
  2. Elazığ
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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