Tunceli’de görüntülendi! Vatandaş, kırmızı listedeki porsukları yoldan geçerken fark etti

Tunceli’de nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için Dünya Doğayı Koruma Birliği tarafından kırmızı listede yer alan porsuklar görüntülendi.

Kırmızı listede yer alıyorlar

Ovacık ilçesi Mercan bölgesinde iki porsuk, aracıyla geçerken fark eden Hasan Çetin tarafından görüntülendi. Porsukların nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde yer aldığı öğrenildi.

“İlk defa ikisini bir arada gördüm”

Daha önce de bir kez porsuk gördüğünü belirten Hasan Çetin, “İlk defa ikisini bir arada gördüm. O anları görüntülediğim için mutlu oldum. Yaban hayatı bakımından son derece zengin bir doğamız var. Herkesten ricam bu güzelliklere sahip çıkmaları.” dedi.