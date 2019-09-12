Tunceli'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.12 Eylül 2019 Perşembe 16:10
Munzur Gözeleri'nden, ilçe merkezi istikametine giden Cem Akbayır yönetimindeki otomobil, Koyungölü köyü mevkisinde devrildi.
Kazada, sürücü Akbayır olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan Gürkay Gündüz, Arda İnanç, Sevim ve Hüseyin Hır yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Tunceli ile Ovacık'taki devlet hastanelerine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri, kazanın meydana geldiği kara yolunda güvenlik önlemi aldı.
YORUM YAZ