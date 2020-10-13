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Aktüel Tunceli'de eylem ve etkinlikler 15 gün yasaklandı
Aktüel

Tunceli'de eylem ve etkinlikler 15 gün yasaklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-13 18:17:32 -
Tunceli'de eylem ve etkinlikler 15 gün yasaklandı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kent genelinde eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgının dünya üzerinde 120'den fazla ülkede etkili olduğu ve büyük paniğe yol açtığı belirtilirken, Türkiye genelinde de yayıldığına dikkat çekildi. Bu nedenle 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 19. Madde, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu Madde 11/A ve 11/C hükümleri doğrultusunda sadece valilik ve kaymakamlıkların uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği etkinliklerin gerçekleştirilebileceği ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık hava toplantısı, protesto eylemi, oturma eylemi, açlık grevi, stant açmak, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı, bildiri, broşür dağıtmak, afiş poster açmak, meşale yakma ve taşıma, konferans gibi tüm etkinlikler 28 Ekim saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle yasaklanmıştır."

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