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Gündem Tunceli'de Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu'nda teröristlerin kullandığı sığınaklar imha edildi
Gündem

Tunceli'de Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu'nda teröristlerin kullandığı sığınaklar imha edildi

Tunceli kırsalında teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ile yaşamsal malzeme ele geçirildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-29 08:00:00 -
Tunceli'de Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu'nda teröristlerin kullandığı sığınaklar imha edildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında kent merkezi kırsalında operasyon düzenledi.

Güvenlik güçleri, arazide yaptıkları arama-tarama faaliyetinde 2 sığınak tespit etti.

Sığınaklarda yapılan aramada, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 7 kalaşnikof şarjörü, 62 kalaşnikof fişeği, el bombası, 2 el yapımı patlayıcı düzeneği, 4'lü pil bloku, güneş paneli, 5 akü, 70 metre tel, 350 metre sera naylonu, 30 cep sobası, 60 metre elektrik kablosu ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirildi.

Yapılan arama çalışmalarının ardından sığınaklar jandarma ekiplerince imha edildi.

 

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