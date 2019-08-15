0553 313 94 23

Tünceli’de dayı cinneti: 3 ölü, 1 yaralı

Tunceli’de bir kişi, yeğeni ve eniştesini öldürdü, bir akrabasını da ağır yaralayıpintihar etti.

15 Ağustos 2019 Perşembe 23:26
Tünceli’de dayı cinneti: 3 ölü, 1 yaralı

Tunceli’de bir kişi, yeğeni ve eniştesini öldürdü, bir akrabasını da ağır yaralayıpintihar etti.



Olay, Hozat ilçesi Kavuktepe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dayı Çetin Yıldız ile yeğeni Engin Güneş arasında iddiaya göre arazi nedeniyle anlaşmazlık yaşandı. Yaşanan olay sonrası cinnet getiren dayı Yıldız, eline aldığı tüfekle yeğeni Engin ile eniştesi Müslüm Güneş’i vurarak öldürdü. Olayda araya giren akrabaları Şirin Güneş ise ağır yaralandı. Cinnet getiren dayı ise daha sonra kendine ateş ederek yaşamına son verdi.


Köye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.


Ağır yaralanan Şirin Güneş köyden önce ilçeye ardından da askeri helikopterle alınarak Elazığ’a sevk edildi. Elazığ’da Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralı kadın tedavi altına alındı.


Olay yerinde Cumhuriyet Savcısı ve jandarma ekipleri inceleme yaptı. İntihar eden Yıldız ile öldürülen baba ile oğlunun cansız bedeni ilçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 23:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
    1. Devrilen traktörün altında kalan..
    2. Erzincan’da uyuşturucu operasyonu: 3..
    3. Trabzonspor Sparta Prag maçı kaç kaç..
    4. Minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
    5. Milosevic: "Turu geçmeyi hak ettik"
    6. Kocaeli’de Roman iki grup arasında..
    7. Tünceli’de dayı cinneti: 3 ölü, 1..
    8. Tur atlayan Trabzonspor'un rakibi..
    9. Maçın ardından
    10. Sergen Yalçın: "Rakip oyuncular..
    11. Samsun'da otomobil ile motosiklet..
    12. Tunceli'de cinnet: 3 ölü, 1 yaralı
    13. Meksika'da hapishanede yangın: 3 ölü,..
    14. İzmir’de 29 kaçak göçmen yakalandı
    15. Ilhan Omar: “Netanyahu, ‘İslam..
    16. GÜNCELLEME - İsrail'den ABD'li..
    17. KOAH nedir? KOAH tedavisi nasıldır?
    18. Köpek kavgasında baba-oğul öldürüldü
    19. Kolunuzu kaldırınca acıyorsa... İşte..
    20. Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi..
    21. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    22. Microsoft'tan skandal itiraf!..
    23. Obeziteye engel olan yiyecekler neler?..
    24. Kaplumbağayı kurtarmak isterken..
    25. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    26. GÜNCELLEME - Japonya'da Krosa tayfunu
    27. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi’nde tur..
    28. Trabzonspor tur atladı!
    29. Trans Asya Ekspresi Van’a ulaştı
    30. Eski sevgilisi ve erkek arkadaşını..
    AK Parti'den dikkat çeken Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu hamlesi
    AK Parti'den dikkat çeken Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu hamlesi
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    İstanbul Havalimanı'nı sürekli kötüleyen solculara.. Gökçek'ten dikkat çeken paylaşım
    İstanbul Havalimanı'nı sürekli kötüleyen solculara.. Gökçek'ten dikkat çeken paylaşım
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi

    Günün Karikatürü

    15 Ağustos 2019
    İYİ Parti'de deprem! Meral Akşener'e en yakın isim istifa etti
    İYİ Parti'de deprem! Meral Akşener'e en yakın isim istifa etti
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita